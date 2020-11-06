Известная украинская певица Анна Седокова сверкнула стройной фигуркой в необычном месте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала пост о неправильном отношении людей к различным марафонам. Рассказ она сопроводила весьма оригинальным фото. Анна в темной водолазке и обтягивающих джинсах сидела возле избушки Бабы Яги и держала в руках метлу. Красотка расставила ноги, приняв смелую позу.

«Жажда получения новых знаний и работы как таковой, к сожалению, присутствует у небольшого процента населения. Именно по этому мы живем, как живем. Я работаю с 15 лет», - отметила Анна, добавив, что регулярно читает и пытается ежедневно получать уроки от жизни.

По словам артистки, она хочет учиться и делиться своими знаниями со своей аудиторией. Она рассказала, как много обучающих курсов сейчас проходит, чтобы заставить свой мозг работать.

За полчаса пост Седоковой собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Нормальная такая бабка», «Какая красивая баба яга», «Четко», «Уф, какая Баба Ёжка. Надо дочери показать, а то после сказок побаивается данного персонажа», «Зря я бабы яги в детстве боялся», - пишут пользователи сети.

Напомним, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".

Как сообщала Politeka, раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.

Также Politeka писала, что расслабленная Седокова томно развалилась на диване, покорив довольным видом: «Энергетика бешеная».