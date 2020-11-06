Верховная Рада позволила штрафовать украинцев на карантине по новым правилам

Как сообщает Politke.net, шестого ноября народные депутаты приняли законопроет, по которому граждан могут на месте штрафовать за неношение защитной маски. Его поддержали 262 народных депутата, передает официальный сайт парламента.

Отныне украницам, которые не наденут маски в общественных местах или просто носят их на подбородках, правоохранители будут выписывать на месте штраф в размере 170 гривен. Если гражданин попадется повторно, его оштрафуют уже на 255 гривен.

Стоит отметить, что раньше штраф за нарушение условий карантина составлял 17 тысяч гривен. Теперь за неношение маски в общественных местах наказывают куда мягче, однако нет возможности оправдаться в суде.

Украинцы обсудили нововведения в сетях, и многие недовольны изменениями:

"А Рада это общественное место или проходной двор? там половина без масок заседает. или их штрафовать низя, бо они неприкосновенные?"; "Протокол о штрафе будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет. Поэтому у нас менее 5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и к организациям"; "Бюджет наполнять будут"; "А тем, которые заплатили 17 000 грн. штрафа, теперь разницу будут возвращать? А если нет, то разве это не называется государственным рэкетом?"

Ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил о новых мерах во время брифинга.

"Протокол о штрафе будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет", - отметил чиновник. - "Поэтому у нас менее 5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и к организациям".

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