Раскрыты нюансы механизма обязательного пенсионного накопления, который хотят внедрить в Украине

Об этом пишет Сегодня.

Так, в ближайшие дни Рада может утвердить законопроект о запуске накопительных пенсий (второй уровень пенсионной системы).

На первых порах существования этой системы предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель). Но уже со временем процент отчислений может вырасти - по 7% ежемесячно.

Законопроект может вступить в силу с 2021 года, а первые отчисления в частные пенсионные фонды могут начаться в 2023 году. Но Минсоцполитики предлагает, чтобы украинцы откладывать себе на пенсию уже с 2022 года.

Если законопроект Рада утвердит до конца 2020-го, взносы на личный пенсионный счет начнут брать с 1 января 2022 года.

При условии запуска системы, госказначейство будет принимать взносы, вести их учет, перечислять часть денег в ПФУ.

Фонд будет отвечать за персонификацию этих взносов, используя Реестр застрахованных лиц в качестве базы для централизации информации по принципу "единого окна".

Госналоговая служба будет контролировать уплату взносов. А пенсионные фонды (частные) и компании по управлению активами будут осуществлять накопление, управление, администрирование активов.

Ранее мы рассказывали, что в Украине пенсии для тех, кто никогда не работал, и тех, кто отработал нормативный стаж до 15 лет, одинаковые, и установлены они на уровне минималки.

Право на такие выплаты, как предупреждает глава Минсоцполитики Марина Лазебная, граждане Украины получают в разном возрасте.

"Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – поянила она.

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