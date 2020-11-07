Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала самый смелый свой образ в черном микро-белье

Эби является популярной моделью несмотря на то, что работает в новой для себя сфере относительно недолго. Об этом пишет Politeka.net. До этого девушка искала себя на разных подработках, пока не начала сниматься в фотосессиях для мужских журналов. Девушка обладает пышными формами и яркой внешностью, что позволяет ей привлекать внимание к своим снимкам без особого труда.

В Инстаграм Рэтчфорд очень много фото пикантного содержания, ведь она также рекламирует белье и чаще всего оно слишком открытое, чтобы хоть как-то скрыть ее достоинства.

На фото можно заметить, как модель мастерски скрывает лишнее от глаз фанатов, но при этом показывает достаточно много в белье из одних полосочек черной ткани, соединяющихся на талии и бедрах одними лишь лентами и цепями. Яркий макияж, аккуратная укладка и смелый образ в целом не оставили фанатов равнодушными:

«Ближе тем лучше 😘😘😘; ты такая шикарная девочка🔥🔥; 🤔Мне нужно много поддержки после такого; 😇Захватывающий образ😋;Абсолютно невероятный U R Wow !!!!!!!! 🙀😍😻; шикарная😲😲; Полный отвал всего😍; Люблю эти зеленые глаза красивые ❤️; Вы просто великолепны; ты вообще не скрываешься👏; девочка клубничка🍓🍭😘😘👍👌; Эбигейл. Почему я люблю таких смуглых деток?; Определенно и то, и другое, потому что она выглядит очень красивой и очень великолепной 🔥😌😊».

Мы также писали, что модель не так популярна, как уже широко известные фитнес-блогеры, но Эби все же удалось прославиться среди сверстниц. Об этом пишет Politeka.net. Девушка начала модельную карьеру относительно недавно, поняв, что на обычной работе ее особого успеха не ждет.

Рэтчфорд начала сотрудничать с мужскими журналами после того, как поняла уникальность своей внешности. Ее не сравнивали с Ким Кардашьян, однако она все же смогла найти свою аудиторию. Сейчас девушка рекламирует исключительно нижнее белье и делится лучшими фото в Инстаграм.

На одном из фото загорелая брюнетка позировала в стильном кружевном бикини, расшитым голубыми цветами и сделанное с необычно тонкими лямками. Чтобы скрыть немного лишнего и при этом показать бюст в удачном ракурсе, Эби прикрыла живот рукой.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"