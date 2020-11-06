Популярная украинская певица Настя Каменских восхитила снимком рядом со своей мамой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, а также поздравление с днем рождения.

«Какое счастье, что именно ты, моя Мама! 🥳 Добрая, весёлая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! 😘Я поздравляю тебя с твоим днём рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтоб ты прожила ещё много много лет! Все остальное мы организуем 😂Я тебя люблю», - написала артистка.

Также она опубликовала селфи с мамой.

В Сети восхищаются красотой и молодым видом мамы Каменских, а также присоединяются к поздравлениям

«Как вы похожи 🔥 С Днём рождения», «Две красотки», «Вау, какая красивая мама», «Какая прекрасная», «Боже, как мило», «Красотки девчонки», - пишут в комментариях.

Отметим, Лидия Каменских была солисткой хора имени Веревки, где и познакомилась с будущим мужем, концертным директором Алексеем Жмуром.

Напомним, ранее мама Каменских рассказывала, как относится к мужу дочери - Потапу.

«Просто мою жизнь, я прожила в любви. И Настя это видела. Она видела, как мы любим, какое у нас уважение. Сколько лет мы вместе. И она, видимо, где-то хотела себе такую ​​судьбу. И говорила: "Мама, мне Леша мой немного напоминает нашего папу". Поэтому я очень довольна. И такого я зятя хотела», - признавалась мама певицы.

Напомним, что "мешковатая" Каменских без макияжа и с пучком на голове удивила внешностью в обычной жизни: даже так красотка.

Как сообщала Politeka, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло": "Фу, мужа своего позоришь".

Также Politeka писала, что Каменских в распахнутом халатике обрадовала мужчин, Потап везунчик: "Вау-сики!".