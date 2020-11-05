Популярная модель Деми Роуз покорила идеальным видом сзади в крохотном купальнике-бикини

Известная красотка, которую в сети многие знают как «британскую Кардашьян», поделилась новым горячим постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Роуз прославилась как модель соблазнительных купальников, которая также не отказывается от снимков в нижнем белье и вовсе без одежды. Что неудивительно, ведь роскошные формы красотки способны добавить изюминку в даже самый простой наряд.

На этот раз Роуз решила показать, как наслаждается отдыхом на роскошном курорте. На новом фото модель позирует на огромных качелях, установленных прямо в воде. Модель одета в белоснежный купальник-бикини, от которого на фото заметны лишь тоненькие веревочки.

Деми стоит к камере спиной, слегка повернувшись. Такой ракурс позволяет модели как нельзя лучше продемонстрировать свои идеальные ягодицы.

Поклонники красотки пришли в восторг от такого жаркого фото и буквально засыпали ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Роуз позировала в белом платье, сделанном из необычной ткани с рисунком маленьких кругов.

Все дело в том, что «дырявый» наряд не только не мог скрыть ее тело полностью, но еще и при этом удачно подчеркнул факт отсутствия нижнего белья на Деми. Девушка соблазнительно прогнулась в спине и показала лучшую позу для фото.

Напомним, Деми Роуз подразнила видом "черешенок" в дырявом платье: "Сейчас выскочат".

Как сообщала Politeka, шикарная Деми Роуз игриво сжала руками пышный бюст без белья: "Горячая и милая".

Также Politeka писала, что фигуристая Деми Роуз посветила зарумяненными "пышками" в черном купальнике: "Нагуляла аппетит".