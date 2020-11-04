Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", покорила видом в платье с пикантными вырезами

Модель является одной из самых популярных болгеров в Инстаграм. Девушка работает альтернативной моделью – с ее параметрами она может похвастаться самыми жаркими кадрами для мужского глянца. Об этом пишет Politeka.net. Чтобы продолжать быть в центре внимания, девушка начала вести Инстаграм пару лет назад и получила уже более пятнадцати миллионов фанатов.

Сейчас Роуз не стесняется своего тела и без комплексов раздевается на публике. Более того, Деми также не боится осуждения, а потом в публичных местах также появляется в весьма смелых и едва приличных образах.

К примеру, в белом платье, сделанном из необычной ткани с рисунком маленьких кругов, Роуз выглядела превосходно. Все дело в том, что «дырявый» наряд не только не мог скрыть ее тело полностью, но еще и при этом удачно подчеркнул факт отсутствия нижнего белья на Деми. Девушка соблазнительно прогнулась в спине и показала лучшую позу для фото.

«Поцелуй за тебя, потому что ты мне очень нравишься; красивая; Красиво 😘😘 сейчас выскочат😘; Muito boa muito linda demais😘; Ты прекрасна; Очень мило; Вот это да! Сплошное очарование 💕; Люблю это🌹; Очень красиво; Ты выглядишь красиво🌹; Очень красивая ты милая; Ты великолепна ❤; ты просто прекрасна и очень дерзкая девочка🍷🌹».

Мы также писали, что привлекать внимание к себе у девушки не составляет труда. Роуз получает сотни комплиментов каждый день.

Все благодаря излюбленным бэлфи (селфи ягодицы, термин, придуманный когда-то Ким Кардашьян и ставший популярным среди моделей).

В этот раз Роуз посветила ягодицами в салатовом бикини с изображением крупных лепестков на ткани. Она повернулась спиной к камере, показала свои достоинства и кокетливо прикрыла их накидкой из сеточки.

Вот что пишут фанаты:

«Выходи за меня замуж 🔥; Какие ягодицы вкуснее; Милая принцесса; Ммммм вкусно; Какие. Делизия. Ты любовь; да у тебя идеальная фигура 10; новая долина любви; Линда прекрасна; Bonjour mon amour, ты великолепен; Как красиво 👌👍;ты идеальная девушка моя любовь; Что за хвост 💦👅👅; Классная красота».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике