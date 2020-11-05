В ближайшее время стоимость отопления в Украине продолжит расти

Как передает Обозреватель, сразу после местных выборов тарифы на газ в Украине подскочили на треть стоимости. При этом эксперты предупреждают, что эти цены будут продолжать расти как минимум до февраля следующего года, а может и до самого конца отопительного сезона.

Так, эксперт "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская уточнила, что тарифы будут расти постепенно. Что касается того, когда прекратится рост, она отметила, что это зависит во многом от суровости этой зимы, а также от цен на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

По словам Запорожской, цены на газ за октябрь и ноябрь на УЭБ были установлены в пределах около 6 500 гривен за тысячу кубометров с НДС.

«Сейчас наблюдается определенная динамика к росту. Невозможно точно сказать, когда цены достигнут предела и начнется понижение», - рассказала эксперт.

При этом она добавила, что это точно случится не раньше февраля.

В свою очередь, координатор жилищно-энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко согласилась с таким прогнозом. Она добавила, что для экономии стоит тщательно изучить предложения разных поставщиков газа и выбрать самое выгодное.

В частности, тариф «Годовой» позволяет заметно сократить расходы на отопление. Бойко отметила, что сейчас не видно никаких предпосылок к снижению цен на газ, поэтому более выгодными будут тарифы, предлагающие скидку при оплате цены на газ за длительный срок.

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