Цены на "голубое топливо" продолжат свой рост до февраля 2021 года

Как сообщает Politeka со ссылкой на Обозреватель, такое мнение озвучила аналитик "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская.

"Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается динамика к росту, но предел и переход к снижению ориентировочно будет в феврале 2021 года", – прогнозирует эксперт.

К слову, на сегодняшний день запасы природного газа в украинских ПХГ за неделю (с 24 по 31 октября) сократились до 28,3 миллиардов кубометров (на 0,3%), уточняет УНИАН.

По состоянию на 31 октября запасы газа в ПХГ были на 30% больше, чем на аналогичный период 2019 года (21,7 миллиарда кубометров).

Ранее мы писали, что цены на "голубое топливо" варьируются от 6 до почти 9 гривен за куб. в зависимости от региона. И, по прогнозам экспертов, это не последнее подорожание.

Отмечается, что на сегодня Украинский газ поставляют около 50 компаний, большинство из которых уже объявили о повышении тарифов.

По словам директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максима Рабиновича, повышение тарифов — это исключительно сезонное явление.

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