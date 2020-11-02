Тарифы на газ теперь не зависят от Кабмина

Украинцам объяснили, как "Нафтогаз" изменил тарифы и сколько теперь придется платить за голубое топливо

Им рассказали, что теперь в нашей стране тарифы на газ не будут зависеть от украинского правительства или профильного регулятора.

Об этом сообщают на канале "Что будет завтра?" в YouTube.

Не так давно известная украинская государственная компания "Нафтогаз" показала обновленные данные касательно того, сколько сейчас стоит газ для населения. В соответствии с новыми цифрами, голубое топливо сейчас стоит почти на 35% больше, чем это было в прошлом месяце.

Но украинских граждан предупредили, что это еще далеко не предел, поэтому стоимость голубого топлива будет увеличиваться.

Эксперты и экономисты говорят, что стоимость газа для украинского населения будет меняться каждый месяц. Более того, тарифы, которые устанавливает государственная компания, не оказывают влияния на всех украинских граждан.

С этого момента столько денежных средств будут отдавать те семьи, которые приобретают голубое топливо напрямую. Стоит подчеркнуть, что большинство украинских потребителей остались клиентами газовых сбытов.

Глядя на данную ситуацию, профессиональные аналитики неохотно дают прогнозы на этот счет, поскольку невозможно сказать, чего точно ожидать украинцам в будущем. Аналитик украинской энергетической биржи Оксана Запорожская считает, что газ может увеличиваться в цене аж до февраля следующего года.

В свою очередь, координатор жилищно-энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко говорит, что украинским гражданам не нужно надеяться на то, что цены на газ в будущем будут падать.

В связи с этим, Татьяна Бойко советует украинцам пользоваться "годовым" тарифом для того, чтобы не переплачивать за голубое топливо. В соответствии с этим тарифом, украинцы смогут всю зиму потреблять газ, который они приобрели по одной цене.

Напомним, что украинцам рассказали, что скоро неожиданно вырастут тарифы на телевидение.

Как сообщала Politeka, в Украине тарифы на коммунальные услуги будут устанавливаться не центральной, а местной властью.

Также Politeka писала, что в Национальном банке рассказали, что будет с ценами на газ в следующем году.