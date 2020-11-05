Абонплата на газ в Украине вскоре изменится

С 1 января 2021 года ее пересчитают для всех потребителей, пишет "Обозреватель".

Отмечается, что сейчас мы платим с учетом объемов потребления с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. в 2019 году, а в следующем году сумму пересчитают уже по данным за этот год. Эти деньги тратят на содержание инфраструктуры.

Так, если с октября 2019 года по конец сентября 2020 года вы тратили больше газа, чем годом ранее, то вырастет и сумма в платежках. Если же наоборот экономили, то, скорее всего, сможете платить меньше.

Стоит отметить, что ряд облгазов планирует пересмотреть и сам тариф. Среди них, например, Киевоблгаз. Там подсчитали, что собранных денег им не хватает: росли зарплаты, увеличивалась стоимость материалов. Поэтому и абонплата должна быть больше.

Отметим, что из-за скачков цен на газ на европейских биржах украинцам повысят тарифы на топливо уже в ноябре 2020 года. А из-за подорожания газа могут вырасти тарифы на отопление для бытовых потребителей.

Напомним, по прогнозам Нацбанка, цена на голубое топливо в следующем году будет составлять около $150 за тысячу кубов.

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