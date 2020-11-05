Скандальная российская актриса Кристина Асмус озадачила видом во время прочтения стиха

Долгое время Кристина избегала вопросов о своем разводе с Гариком Харламовым и даже прекратила отвечать на комментарии в Инстаграм, чтобы избежать каких-либо слухов, связанных с ее семьей. Об этом пишет Politeka.net.

При этом, незадолго после съемок фильма «Текст», яростно обсуждаемый в сети из-за откровенных сцен с Кристиной, звезде даже пришлось почувствовать себя в опасности.

Все дело в том, что поток хейта из-за последних событий не утихал и один из поклонников девушки пересек черту. Отыграв в спектакле, Асмус решила проверить личные сообщения в соцсети;

«Я прочитала сообщение, в котором человек написал, что я приехала в театр во столько-то, и в чём я была одета — полностью, подробно. Мне стало физически страшно», — призналась Кристина в недавнем интервью.

После этого звезда вынуждено наняла охрану, так как всерьёз опасается того, что «такие люди могут выйти из социальных сетей» в реальную жизнь и представлять для нее опасность. В ролике видно, как звезда держится поближе к охране и старается не отходить от них ни на шаг, что и смутило фанатов.

«А вы узнали себя в этом стихотворении, которое прочитала на одной из кинопремьер актриса Кристина Асмус?» - сообщается на странице в Инстаграм.

Вот как реагируют в сети:

«Мама в "Тексте" снимается..😂; Зачем ей столько охраны? Кому они нужна? Даже стих читает - так себе 😨; Весьма посредственная актриса с милым личиком; Так и есть !!! Теперь в нашем мире !!! Чего греха таить ! 😭😭😭; А охраны то сколько.....; Зачем ей столько охраны? Кому она ( эта дамочка) нужна? Даже стих читает - так себе 😨; Мама спит, она устала...; А мама текст глотает по самые запятые, причём не не тот что папа написал; Ужасное прочтение, заигралась мать🤢🤮; Хоть бы сама что-то придумала,а не эти стишки с интернета; Мама сдвинулась по ходу, маме не стихи читать, а на танке воевать» .

Мы также писали, после того, как звезда объявила о своем разрыве с мужем Гариком Харламовым, они тихо разъехались и ждали, когда решение суда вступит в силу. Фанаты были потрясены этой новостью и даже спустя несколько месяцев называют разные теории и догадки о том, почему брак распался. При этом сами звезды не комментируют своего решения.

В то же время на фан-аккаунтах появляются самые разные фото с Кристиной. Главной теорией о том, почему распался звездный брак, у фанатов оказалось решение Асмус снять в откровенных сценах фильма «Текст», что и повлияло на ситуацию в семье. Долгие месяцы звезду травили за скандальные кадры и высмеивали за такую съемку.

Поэтому также на фан-аккаунтах публикуют смелые личные фото звезды, тогда как другие отмечают, что сама Кристина «хорошо держится» и ничем не компрометировала сплетни. В её Инстаграм можно найти лишь пару пикантных домашних фото, сделанных в постели, в нижнем белье или обычных кружевах.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Как сообщала Politeka, счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым: "Ура, трэшачок позади!".

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".