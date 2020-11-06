Курс валют в Украине 6 ноября изменит направление, пути доллара и евро неожиданно разойдутся

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе экономистов.

Курс валют в Украине 6 ноября будет следующим:

100 долларов – 2836,43 грн;

100 евро – 3358,19 грн.

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Уточним, что к средине прошлого дня стодолларовая купюра уже потеряла 7,81 пункт. А к концу торгов на межбанке гривне удалось укрепиться на отметке в 14,31 гривну.

Евро наоборот, удивит рывком. Валюта «уделает» гривну на 15,7 пункта.

Российский рубль решит воспользоваться ситуацией, подорожав до 3,6134 за десять единиц.

Доллар, евро, фунт, валюта, деньги

Как сообщалось до этого, выборы президента, которые состоялись, в США вряд ли напрямую повлияют на курс доллара к гривне, однако сама гривна все равно ослабнет

"Когда мы говорим о курсе гривны к доллару, это не ослабление или усиление доллара. Это усиление или ослабление гривны прежде всего. Поэтому выборы в США точно не повлияют", – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Аналитик убежден в том, что гривна все равно ослабнет, вне зависимости от того, кто станет новым президентом США – Джо Байден или Дональд Трамп.

По его словам, на гривну оказывается сильно давление сразу с нескольких сторон.

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