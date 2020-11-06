Курс валют в Украине 6 ноября изменит направление, пути доллара и евро неожиданно разойдутся

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе экономистов.

Курс валют в Украине 6 ноября будет следующим:

100 долларов – 2836,43 грн;

100 евро – 3358,19 грн.

Уточним, что к средине прошлого дня стодолларовая купюра уже потеряла 7,81 пункт. А к концу торгов на межбанке гривне удалось укрепиться на отметке в 14,31 гривну.

Евро наоборот, удивит рывком. Валюта «уделает» гривну на 15,7 пункта.

Российский рубль решит воспользоваться ситуацией, подорожав до 3,6134 за десять единиц.

Как сообщалось до этого, выборы президента, которые состоялись, в США вряд ли напрямую повлияют на курс доллара к гривне, однако сама гривна все равно ослабнет

"Когда мы говорим о курсе гривны к доллару, это не ослабление или усиление доллара. Это усиление или ослабление гривны прежде всего. Поэтому выборы в США точно не повлияют", – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Аналитик убежден в том, что гривна все равно ослабнет, вне зависимости от того, кто станет новым президентом США – Джо Байден или Дональд Трамп.

По его словам, на гривну оказывается сильно давление сразу с нескольких сторон.

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