В ноябре 2020 года курс доллара в Украине продолжит свои колебания в диапазоне 28,4-29,5 гривен

Как информирует Politeka, об этом сообшает сайт Сегодня, ссылаясь на аналитиков Forex Club.

Однако, предупреждают эксперты, гривна может рухнуть еще больше, если нерезиденты более интенсивно будут реализовывать украинские активы.

Также аналитики указывают на риски, угрожающие стабильности гривны. Имеется ввиду растущий дефицит торгового баланса, поддержка украинской экономики за счет эмиссии гривни, а также высокая заболеваемость китайским вирусом.

"Жесткий карантин может быть реализован. В результате внешних локдаунов, потребность в украинских товарах на мировых рынках снизится, что будет сдерживать экспорт", – предупреждают эксперты.

Ранее мы писали, что 3 ноября начнет день с крутого пике, в которое закрутит гривну резким подорожанием. Об этом свидетельствует прогноз экономистов.

Так, сто долларов поднимутся на небывалую в последнее время отметку: +13,2 гривны. Уточним, что основной удар пришелся на первую половину дня (+10,87), но под конец дня он решил взять по-максимуму.

Евро также преломит ситуацию, прервав череду падений. Торги на межбанке откроются с +4,42 гривны.

Напомним, курс доллара изменится, появился неожиданный прогноз.

Как сообщала Politeka, доллар задаст жару гривне, отыгрываться придется на евро: чего ждать от курса валют.

Также Politeka писала, что курс доллара неприятно удивит украинцев, озвучен новый прогноз.