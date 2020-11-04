Выборы президента, которые состоялись, в США вряд ли напрямую повлияют на курс доллара к гривне, однако сама гривна все равно ослабнет

Таким мнением поделился инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует Politeka со ссылкой на Сегодня.

"Когда мы говорим о курсе гривны к доллару, это не ослабление или усиление доллара. Это усиление или ослабление гривны прежде всего. Поэтому выборы в США точно не повлияют", – заявил Фурса.

Аналитик убежден в том, что гривна все равно ослабнет, вне зависимоти от того, кто станет новым президентом США – Джо Байден или Дональд Трамп.

"Есть давление на гривну, это давление психологическое, оно вызвано негативными ожиданиями из-за отсутствия сотрудничества с МВФ, и поэтому гривна ослабевает и будет продолжать ослабевать", – прогнозирует Сергей Фурса.

Ранее мы писали, что на данный момент кандидат в президенты Джо Байден набирает больше голосов на выборах, однако его соперник Дональд Трамп уже заявил о своей победе. Так, Байден, хоть и с минимальным отрывом, однако является лидером избирательной гонки. Трамп отстает от него всего на 7 пунктов. У Байдена - 220 голосов избирателей.

А по словам эксперта Вадима Иосуба, падение гривны связано, в первую очередь, с увеличением спроса на валюту в связи с постепенным восстановлением деловой активности и ростом спроса со стороны импортеров. Но если сравнивать с показателями за сентябрь, то снижение нацвалюты замедлилось.

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