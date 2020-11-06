Известная звезда Оля Полякова показала себя во время выступления

На кадре Оля столя на сцене с микрофоном в красном платье. У красотки не было лифа, поэтому пышная грудь прямо выпирала и благодаря огромному декольте можно легко оценить формы Поляковой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Как известно, Полякова поехала выступать на Parus Fest в Дубае, где присутствовал и Филипп Киркоров.

Фанаты посмотрели превью фестиваля 8 тысяч раз и написали комментарии:

"В предвкушении яркого торжества", "Ждем всей семьей! Это будет ярко", "Программа фестиваля очень крутая", "У кого есть 2 билета???", "Шоу Киркорова", "Интересно Полякова больная выступать будет?)))", "Хор Турецкого бесподобен, ждем", "Здорово, хотелось бы побывать на таком мероприятии", "Очень насыщенно", "Это будет нечто фееричное", "Будет жарко", "Я так хотела на него попасть, но работа не отпускает", "Как круто, я бы посмотрела все дни".

Сообщалось, что известная украинская певица Ольга Полякова выступила на одной сцене с российским артистом Филиппом Киркоровым.

Украинская певица прилетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы присоединиться к российским артистам на музыкальном фестивале. Помимо Киркорова, в концерте участвовали и другие певцы из РФ - Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойки" как мужик

А еще Politeka писала, что встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная

Также Politeka сообщала, что Полякова в спешке отменяет концерты и собирается в больницу



