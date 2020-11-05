Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала реальные размеры своих достоинств

Настя считается одной из самых известных моделей в Инстаграм. Благодаря своей внешности и необычным формам, которые сложно скрыть под одеждой, девушка все еще набирает популярность в социальных сетях. Так, девушка завела Инстаграм шесть лет назад, когда еще мало кто из моделей занимался блогингом, пишет Politeka.net.

Все фото модели в откровенных стилях сразу оказались в центре обсуждений. Теперь модель работает с магазинами одежды и часто устраивает им рекламу даже во время отдыха. Так как Квитко любит развлекаться на пляже, многие из ее лучших фото сделаны именно там.

На снимке видно, как модель позирует в дизайнерском розовом бикини довольно насыщенного оттенка и показывает ягодицы, поражая их размером. Девушка смогла действительно впечатлить фанатов:

«Идеальная дамочка👌; Я люблю тебя, девочка; Я хочу это пожалуйста; Ваша красота может легко превратить скучный день в отличный; Waooo delcious🔥; Совершенство зефирного идеала; нет пределов для такой красотки💞💘💞; я люблю тебя, даже вроде тебя, моя девочка 💕; Хорошая фотка; Ты как хрустящая картошка; Вы восхитительны. Мне это нравится; 🔥вау очень мило; Очень красиво; Я люблю тебя ❤️😍🌹».

Также ранее Квитко примерила комбинезон, сделанный из обтягивающей ткани и без бретелек. Пышный бюст и не менее крупные ягодицы звезде удалось подчеркнуть именно благодаря тесной ткани.

Так, Настя повернулась спиной к камере и чуть повернулась в сторону. Таким образом девушка показала и ягодицы и грудь с нужного ей ракурса. Эффектная блондинка также смогла восхитить ухоженным видом благодаря простой прическе и легкому макияжу.

Вот что пишут в сети:

«Красиво красиво; Безупречное совершенство 😍; Мне нравятся все твои фотографии, моя любовь, я так сильно тебя люблю❤;Я плачу тебе только за то, чтобы посмотреть, как ты идешь; Ты такая чистая, такая великолепная !!; Великолепная;Мне нравится этот наряд, забудьте о покое🌷; Это платье очень выгодно подчеркивает фигуру».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов