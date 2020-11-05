Дефицицит госбюджета в 2020-м году достиг таких рекордных размеров, что придется урезать расходы

Как пишет, Politeka.net, за два последних месяца Кабмину необходимо закрыть дыру в размере 180 миллиардов гривен. Эксперты в комментарии "UBR" рассказали, где чиновники могут найти такие деньги.

Министерство финансов опубликовало данные Казначейства, согласно которым с января по октябрь дефицит вырос до 111 миллиардов гривен, хотя в 2019 году был 81,2 миллиардов, а в 2018-м – 59,2 миллиардов. Речь идет о средствах, которыми правительству нужно покрыть расходы. Стоит отметить, что в за январь-октябрь предусматривали сумму покрытия в 214 миллиардов гривен.

"То есть не выполнена почти половина. Минфин объясняет такую бюджетную брешь, пропасть я бы сказала, слабыми внутренними и внешними заимствованиями, которые на отчетный период составили 426 млрд грн. Это 77,9% от плана", - отметила Ольга Василевская-Смаглюк, глава подкомитета в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По мнению президента инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, денег Украине ждать неоткуда, ведь МВФ и Всемирный банк их предоставить не смогут. Государству остается только сокращать расходы всеми возможными способами, сохраняя лишь защищенные выплаты, такие как зарплаты медиков, учителей, выплаты пенсионеров. А вот другие работники могут лишиться денег, в том числе подрядчики "Большой стройки".

"Придется проводить секвестр, когда не Минфин определяет сокращение расходов, а Верховная Рада. Это очень непопулярный шаг, потому что много кто ждет эти деньги: вы строили дорогу, а вам говорят: знаешь, денег нет, и все", - предполагает Тарас Козак. - "Минфин, которому Нацбанк деньги не нарисует, может рассчитаться какими-то бумагами с погашением через 5 лет, другого у него не будет. И наступает период кризиса".

Напомним об урезании субсидий и массовых проверках: кого лишат денег на коммуналку.

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