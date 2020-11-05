Ведущая популярного шоу "Орел и решка" Алина Астровская ответила хейтерам, посветив телом в необычном наряде

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" смелые снимки в нижнем белье. Она предстала в ярко-красном бюстгальтере, а трусы сделала из теплого свитера. В таком образе Алина Астровская устроила откровенную фотосессию в полутемной комнате.

Красотка показала свое тело со всех сторон: на первом снимке она поправляет одежду на уровне ягодиц, повернувшись к камере боком - с такого ракурса видна необычайно стройная талия звезды. На втором кадре ведущая широко раскинула ноги и оперлась руками в бока, соблазнительно изогнув спину, а на третьем уперлась в стену, выпятив ягодицы.

"Проснуться и стать #немодной 😅 Да-да, одним днём получить комментарии в духе: «Фу, поешь!», «хватит худеть!», «Страшная!» и выпасть из категории признанной красоты 👀", - поделилась она мыслями в описании. - "Мне нравится когда ноги в тонусе, когда попка вздёрнута от приседаний, я любуюсь командами по пляжному волейболу и хожу на лимфодренажные массажи! При этом, в обморок не упаду от +4 кг".

Пользователи социальной сети поддержали телеведущую и похвалили ее за прекрасную фигуру:

"Счастливая... можешь есть всё что хочешь и не поправляться..."; "Какая секси❤️"; "Кайф какой"; "Вот те самые фото, когда видно роскошное, подтянутое, сексуальное тело и совсем не пошло!".

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