На банковские карточки украинцев вернули более 38 миллионов гривен

Средства уже возмещены 155 тысячам школьников за отмененное пробное ВНО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Деньги всем участникам тестирования будут возвращены до 1 декабря 2020 года. Важно участь, что если участник не обратится до 30 ноября, он уже не сможет получить деньги.

По данным Минобразования, участникам ВНО уже вернули 38 миллионов 141 тысячу гривен, а это 72,7% от суммы, которую выделили для этого из фонда борьбы с китайским вирусом.

Возврат денег МОН осуществляет совместно с Приватбанком с 1 июля. Сейчас средства получили 155 636 участников. Всего деньги должны вернуть 218,6 тысячам участников.

У тех, кто еще не обратился за возмещением, осталось 27 дней чтобы это сделать.

Чтобы получить средства до 30 ноября необходимо:

проверить актуальность информации, указанной во время регистрации, войдя в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования;

обратить внимание на правильность указания фамилии, имени, отчества, а также номер мобильного телефона, который привязан к карте Приватбанка.

На выплату имеет право лицо, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Возвращать деньги родителям или другим родственникам не могут.

Напомним, что в 2021 году поступающих в ВУЗы ждет ряд нововведений.

Как выяснилось, главный период поступления в вузы было решено перенести с августа на июль. Кроме того, большинство категорий абитуриентов смогут подать документы онлайн.

Для украинцев, которые хотят поступать на технические специальности, станет доступен выбор: сдавать обязательное ВНО по украинскому языку и литературе или только по языку. В свою очередь, желающие поступить на гуманитарную специальность такого выбора будут лишены. Для них обязательным останется тест по языку и литературе.

Еще одним нововведением станет ограничение на количество заявлений, которые учащийся сможет подать на контракт: не более 30. В этом году можно было подавать на контракт столько заявлений, сколько захочется.

Напомним, Минобразования отменило ключевой экзамен ЗНО-2021, детали скандального решения и что теперь будет.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Украине, появилось важное предупреждение.

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