У НБУ розкрили нововведення, які можуть торкнутися платежів, проведених через банківські картки

Цю інформацію підтвердив банківський експерт Олександр Карпов, передає Мінфін.

Він попередив, що Нацбанк розробляє проект змін до існуючого законодавства.

Зокрема, за шахрайство з пластиковими картами пропонують ввести покарання у вигляді позбавлення волі на термін 1 рік і більше.

На сьогоднішній день банківським шахраям, які використовують карти, загрожує лише штрафи. Тому Нацбанк пропонує посилити законодавство.

«У НБУ майже закінчили підготовку нового закону, який стосуватиметься платіжних послуг і платіжних сервісів, і карткових операцій в тому числі. Є надія, що остаточний текст документа до кінця вересня опиниться у фінансовому Комітеті Верховної Ради. У Національного банку немає права законодавчої ініціативи, тому вносити його будуть через декількох депутатів", - розкрив експерт всі нюанси.

Раніше в НБУ повідомляли, що за перші півроку 2020 року кількість шахрайських операцій з картами зросла в 1,4 рази (до 47,5 тис.штук), а їх загальний обсяг — на 10% (до 86,4 млн грн). В середньому українці несли збитки близько 1800 гривень.

Також в Нацбанку попереджали, що в Україні процвітає новий вид шахрайства, коли люди самі переводять гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карт.

Минулого року відбулося понад 70 тисяч незаконних дій з платіжними картками, з яких майже 60% - в Інтернеті.

Шахраї дійшли до того, що під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу через карантин і таким чином виманюють дані платіжних карт.

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