Персонажа сериала «Сваты» Ивана Будько, которого сыграл Федор Добронравов, теперь исполнит другой актер

Как сообщает Politeka.net, в новом сезоне «Сватов» появятся флешбеки в прошлое главных героев. Для исполнения роли молодого Ивана был приглашен его сын, актер Виктор Добронравов. В сети уже появился первый кадр, на котором Виктор исполняет роль.

Известно, что в новом сезоне покажут историю знакомства Ивана и Валюхи.

Тем временем, постаревший и поседевший Добронравов выкладывает в сети фото и видео со своими сыновьями. На одном из последних видео он поет с детьми песню «Есть только миг». В комментариях поклонники Добронравова стали хвалить его за творчество и сокрушаться по поводу бороды и седины.

«Федя, бриться быстро! Что за дедушка. За песню и семью лайк», «Даже не узнать Федора.. С этой бородой он реально как старик... Будем надеяться, что ему борода для какой-нибудь роли», «Зачем "Иван Степаныч" себя так состарил, он же ещё молодой!! Лучше без бороды и шевелюры!», «Федор и в седой бороде замечательный», «Сын так похож на отца, что с первых секунд подумала это сам Федор», «С бородой Федор выглядит совсем стариком, аж сердце сжалось», - пишут пользователи сети.

Напомним, что заплаканная Валюха из "Сватов" получила жесткий ультиматум от Добронравова: "Либо ты сейчас...".

Как сообщала Politeka, в сеть слили фото загородного дома Добронравова, роскошь поражает: «Живет по соседству с…».

Также Politeka писала, что счастливый Федор Добронравов похвастался красавцами-сыновьями: «Как похожи!».