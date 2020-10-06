Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, Лилия, поразила идеальной внешностью

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свой портрет, на котором можно рассмотреть ее идеальное лицо до мельчайших деталей. Чтобы придать фотографии цвета и яркости, Лилия взяла в руки разрезанный помидор, который выглядел очень сочно. При помощи такого нехитрого трюка, и сама Лилия стала казаться еще сочнее.

Под фото Яма решила рассказать о своих способах перезагрузки, которые позволяют ей зарядиться энергией.

«Можно начать с тела. Кушайте больше растительной еды. Это не только добавит энергии, но и очистит ваши мысли. Это я давно проверила на себе - работает 100%. Также очистится кожа и появится лёгкость», - рассказала Лилия.

По ее словам, восполнить энергию помогает поездка в лес или парк, где можно слушать звуки природы. Также помогает восстановиться созерцание звезд и общение с животными.



За пару часов пост красотки собрал почти тысячу лайков. Оценила фото и коллега Влада Ямы по судейскому креслу, балерина Екатерина Кухар. В комментариях Лилии оставили массу приятных слов.

«Вы очень красивая!», «Красота», «Очень вы красивая. Супер мама и супер жена... вы само вдохновение», «Ваши глаза огонь. Красота невероятная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Влада Ямы засветила "самый сок" в смелом топе с сеточкой: "Фотограф от Бога!".

Как Politeka писала, что Влад Яма поделился откровением о знакомстве с красоткой-женой: «Понял, что хочу…».

Также Politeka сообщала, что Влад Яма с женой забыли о стыде и устроили жаркие танцы под открытым небом.