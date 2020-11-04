Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как весело проводит время с женой и дочерью

Известный юморист поделился трогательным постом, в котором показал, на что их с женой вдохновила дочь Лиза. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на новом фото сам Ткач, его жена Виктория и их маленькая дочь позируют стоя на роликах. При этом видно, что к развлечениям семья подошла со всей серьезностью и не стала отказываться от средств защиты. Например, маленькая Лиззи позирует в милом розовом шлеме.

Ранее Ткач уже рассказывал, что его дочь с недавних пор увлеклась катанием на роликах. Судя по всему, девочка решила привлечь к своему новому хобби еще и родителей.

«Благодаря Лизе впервые встали на ролики с Викторией. Кто с нами?», - подписал фото артист.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Вау) Какие счастливые))) Прям излучает позитивную энергию фото)», «Очень хорошая семья», «Все на колесах)», «Молодцы», «Какая вы дружная и позитивная семья, пример для подражания», «Лишь бы не на лыжи», «доченька - прелесть, жена красавица», «Если б не настоящий позитив, я бы назвал позитивом вас», «И очень классные, от вас один позитив, радуйте нас», - пишут украинцы.

Напомним, окрыленный Ткач из «Квартал 95» показал, в чем никогда не отказывает своей красавице-дочке: «Папкина любовь».

Как сообщала Politeka, Кошевой и Ткач из «Квартала 95» с женами и детьми похвастались развлечениями в лесу.

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» поразил украинцев грустным видом, неожиданное фото: «Режим ждуна включен».