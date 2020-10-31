Российский исполнитель Сергей Лазарев вызвал настоящий фурор в сети новым снимком

Как передает Politeka.net, свежий кадр появился на Instagram-страничке артиста.

Как известно, певцу приписывают роман с Ани Лорак, и если это действительно правда, то ей стоило бы обратить внимание на данный пост.

"Мамуленька!! Любимая! С Днем Рождения!! Спасибо тебе за всё! Ты- пример для меня во многом! Я тебя люблю! Спасибо за мое воспитание, спасибо за мудрость, за силу, за принципы и жизненные ориентиры... будь здорова и счастлива! Ты - самая лучшая!! С Днем Рождения!", - трогательно подписал свой пост певец.

Поклонники Сергея в комментариях присоединились к поздравлениям и выразили свое восхищение Валентиной Викторовной.

"Благодарный сын, это много значит для матери! Вы Сергей молодец!!! Все самого доброго вашей семье!", "Сергей, судя о том, как Вы всегда отзываетесь о своей маме, она у Вас мировая! С Днём Рождения её! Самого крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, чтобы всегда радовал сын и внуки", " Валентина Викторовна! Потрясающий человек, сильная женщина которой я восхищаюсь!! С днем рождения вас! И берегите друг друга", "Ваша мама просто удивительная! От нее так и веет мамой, даже через экран! Вам с ней очень повезло, а ей есть чем гордиться! С днем рождения мамулю", - писали под постом Лазарева.

Напомним, что Лазарев неожиданно рассказал, кому принадлежит Крым: "Тридцать лет я жил с мыслью, что...".

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