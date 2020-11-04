Популярная российская певица, блогерша и звезда «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала впечатляющую физическую форму
34-летняя звезда поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Бузова призналась, что для нее главное наслаждение в жизни – сделать то, что другие считают она сделать не может.
«Я не стараюсь быть лучше всех остальных. Я просто стараюсь быть лучше себя самой, каждый раз брать новую планку, не жалея времени и сил», - рассказала звезда.
Сейчас она участвует в российском проекте «Ледниковый период», на котором звезды учатся фигурному катанию вместе с профессионалами. Бузова поделилась фото, сделанным во время одной из тренировок.
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На снимке она демонстрирует свою растяжку прямо на льду.
«У нас есть всего одна попытка, и нет права на ошибку. Мы готовимся к нашему следующему номеру нон стоп и без выходных», - написала Бузова.
Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Боец самый настоящий. Люблю», «Оля, ты сильная, ты справишься! Просто делай и все получится!», «Красавица и трудоголик», «Оля ну ты и мазохист творческий. Здоровья и сил тебе,» «Тебе не нужно быть лучшей - ты и так лучшая», «Вы большая молодец! Каждый раз убеждаюсь что вы и правда "оловянный солдатик". Удачи Вам и сил!», - пишут люди.
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