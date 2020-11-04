Популярной телеведущей Ольге Бузовой жестко досталось от своих поклонников

Свежая публикация появилась в личном Instagram российской звезды.

Очередной пост Ольга Бузова в своем микроблоге посвятила проекту "Ледниковый период".

В публикации певица пожаловалась, что каждый день из-за проекта на льду вынуждена клеить пластыри на пальцы и выходить на тренировку.

"Каждый день я клею пластыри на пальчики, надеваю тренировочный костюм, наколенники, затягиваю шнурки своих коньков, и выхожу на лёд. Мир для меня на эти часы словно замирает...есть только лёд, наша музыка, мой партнёр и тренера. Я полностью погружаюсь в этот процесс...если бы мне год назад кто-то сказал, что я буду кружить в поддержках, я бы рассмеялась, а теперь это моя реальность", - рассказала Бузова в Instagram.

По словам певицы, в детстве она пристально следила за соревнованиями на льду, а сейчас у нее появилась возможность прочувствовать этот вид спорта.

"Мой низкий поклон и уважение всем фигуристам. Прыжки, вращения, скольжение, падения и взлёты, многочасовые тренировки, постоянная боль", - резюмировала Бузова и сопроводила публикацию, где она позирует на льду.

Однако, пользователи гневно отреагировали на пост певицы и предположили, что она просто пиарится. Были и такие комментаторы, которые предложили Ольге Бузовой не набивать себе цену.

"Кому это вообще интересно и нужно", "Только вперед", "Красотка", "Говорите что хотите, но из Оли такой себе фигурис, но однозначно она молодец, старается, видно по ней, но это лично моё мнение", "Тогда не ной , когда всё болит", "Как всегда плоская доска с раскрытыми пельменями", "Прям так описывает, как будто никто на коньках не катался, она один сезон, а мы каждую зиму не уходили с катка, пока не выпростали и ничего и затылки разбивали, и ноги ломали, все было, веди себя естественно, не рисуйся, раздражаешь жюри поведением", "Одна фальш, лицемерие у этой никчемной женщины.Вызывать жалость", "Бедняжка прям... ну никто больше не работает так как ты", - написали они в комментариях.

Несмотря на то, что Ольга Бузова всегда пытается "прибедниться", она является долларовым миллионером.

Еще в прошлом году певица призналась, что ее годовой заработок составляет почти $4 млн, и ее можно считать одной из самых богатых артисток на российской сцене.

Напомним, что разгоряченную Ольгу Бузову облапали в ресторане и залезли под юбку

Как сообщала Politeka, хвастунья Ольга Бузова переборщила с фотошопом и эпично опозорилась

Также Politeka писала, что "школьница" Бузова повертелась перед зеркалом в игривом мини