Погода в Украине 5 ноября удивит смелой выходкой, дожди и похолодание атакуют страну с севера на запад

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Украинцам на западе стоит ожидать локальных дождей. Повезет жителям Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областей – они отделаются просто облачностью. Несмотря на это, воздух в регионе похолодает, причем заметно. Днем от 6 до 13 градусов тепла, а ночью около 4-7 по Цельсию.

Похожая ситуация будет и на севере Украины. Осадки накроют Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области. Воздух днем будет в пределе 7-10 градусов, а ночью синоптики прогнозируют от 3 до 6 тепла.

Центральные области дожди «пощадят». Здесь воздух прогреется до 7-13 градусов со знаком «плюс», а ночью резко остынет до 3-7 по Цельсию.

Существенно теплее будет на юге Украины, где столбик термометра днем покажет 11-15 градусов выше нуля. А вот после захода солнца ожидается около 5-8 по Цельсию.

Без дождей будет и на востоке. Здесь облачность будет сопровождаться 7-11 градусами тепла, а ночью похолодает до 3-7 по Цельсию.

Не повезет сегодня жителям Киева и облачности. Дожди «обойдут стороной» лишь населенные пункты Мироновку и Яготин. Столбик термометра покажет от 7 до 10 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание до 2-6 выше нуля.

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