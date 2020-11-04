Российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс впечатлила публику новым фото, который она разместила в соцсетях

Как сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости в Инстаграм, девушка свотографировалась на берегу озера у пойманного осетра. У нее в руках – удочка, чуть поодаль стоят другие рыбаки.

На знаменитости – брюки горчичного цвета, белые кроссовки и черная длинная куртка. Волосы звезды распущены и свободно ниспадают на ее плечи.

"Ну, как вам рыбачка? Рыбы испугалась😹 так и манит постоять с удочкой, а потом в баньку. Какой тут чудесный банщик. Всем рекомендую это прекрасное место", – подписала кадр знаменитость.

Фанаты всего за час поставили под постом более 2600 лайков, а в комментариях порадовались вместе с актрисой ее везению.

"Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку? Эвелина, прям рядышком со мной золотой сазан🤗 поздравляю с уловом 💪💪 Какая Вы классная! Рыба и рыбалка это активный отдых! Супер! А я пока в декрете с 4м сыном только мечтаю об этом. Немного подрастет и мы начнем отдыхать активно 👍 Ну все живая рыба есть теперь обряд на молодость И огурчики сама на солила молодец О! Любимое бузланово! На 36 кг там осетра вытащила))) этот на сколько потянул? Огромное удовольствие! Сюпер!👏 И рыбАчка и рЫбочка супер!👍👍👍Отличного отдыха!❤️❤️❤️ Вы сами поймали или просто сфоткались с рыбой?😂 Мы там постоянно рыбу ловим - но чтоб такую 🔥🔥🔥🔥 ты просто супер 👏", – написали люди.

Ранее мы сообщали, что Эвелина Бледанс позировала в розовой пижаме, которая распахнулась от ветра и стало заметно белье красотки. Однако Бледанс это совершенно не смущало, она даже не попыталась поправить рубашку.

Также актриса пожаловалась на отношение к ней украинских коллег.

"Конечно же, влияет политическая ситуация. Даже некоторые мои ребята из «Маски-шоу», которые на данный момент живут все в Украине, не общаются со мной из-за того, что я — "москалька". Несмотря на то, что мы прошли большой, совместный, творческий и дружеский путь", - заявила она.

Politeka писала, что бесстыжая Бледанс сверкнула пикантным декольте, заткнув за пояс Катю Осадчую: «Наслаждение для глаз».

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