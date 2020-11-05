Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала немного "лишнего" во время своего концерта

После того, как артистка выступила в 2002 году с синглом Jenny from the Block, слава ее начала активно возрастать, а каждое появление на публике обсуждалось в разы чаще, чем ранее, пишет Politeka.net. Лопес смогла не только добиться успеха за это время, но еще и укрепила свои собственные позиции среди конкуренток.

Каждое шоу в туре позволяет ей пополнять банковский счет на семизначную сумму. При этом на концертах не обходится без казусов и неловких моментов. Папарацци готовы отдать очень круглые суммы за фото, которые покажут звезд в невыгодном или комичном свете. Что и случилось не так давно с Джей Ло. Во время концерта артистку подловили как раз в тот момент, когда она исполняла одно из своих танцевальных движений.

В блестящем костюме с глубоким вырезом 51-летняя Лопес выглядела превосходно. Согласно данным в сети, Джей Ло в среднем зарабатывает $2,2 млн за одно выступление в ходе тура, поэтому скандальные кадры с ее участием ее мало заботят. В сети в свою очередь отмечают, что Лопес нравится им даже такой, в забавном положении:

«Одна любовь к ней, даже так забавно️❤️💯💯💯Рико, у тебя богатое тельце, прекрасных поцелуев 🔥🔥; поза богини, какая разница как💦💦; и смешно и страстно👅🥒; Для меня это совершенство !! ✨; Мы все можем согласиться с тем, что Дженнифер Лопес - самая красивая женщина в мире 🗣; Очень мило🤗😘😘⚘; Хочу носить платье у бассейна небрежно! #Vibes; Кажется с позой намудрили; Боже, когда она родилась, она прошла 10 раз в очереди за красотой, прежде чем Бог послал ее на землю 🤧 ♥ ️queen pls».

Похоже, все правила Лопес по уходу за собой работают успешно, ведь в каждой фотосессии артистка выглядит лет на двадцать моложе, чем ей на самом деле. Отметим, 51-летняя звезда недавно снялась без белья в новой фотосессии.

И сделала она это прямо на столе для бильярда. Разложившись в смелой позе, артистка отбросила часть платья и показала тем самым упругие бедра во всей красе. Удачная укладка с макияжем сделали смелый образ звезды идеальным. При этом позировала звезда явно без нижнего белья, поражая красотой.

«Светящаяся богиня; Ты выглядишь оооочень потрясающе😍; Вот и все ... диета без сахара и углеводов, учитесь, девочки!; Может, я больше не буду есть, завидую; Совершенство !! Это так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥🔥🔥; Моя девочка😍❤️; блин, я думаю, лето не закончилось, ты светишься, черт возьми; Наслаждайтесь отдыхом, а мы видом мисс».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"

Также мы писали, что Дженнифер Лопес "задала жару" в крошечном бикини на пляже: "Это вообще возможно в 51?"

Еще Рoliteka сообщала, что соблазнительная Дженнифер Лопес ошеломила красотой в прозрачной сеточке: "Никогда не стареет"