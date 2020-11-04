Телеведущий Юрий Горбунов показал, как отжигал на паркете "Танців з зірками" с певицей Тиной Кароль

Знаменитость опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадр из второго сезона шоу, который показывали еще в 2007 году, пишет Politeka.net. Для того памятного выпуска ведущий примерил образ Остапа Бендера, пощеголяв в клетчатом пиджаке, белых брюках, фуражке и шарфе. Тина Кароль вышла на паркет в костюме Эллочки-людоедки: блестящее платье, колготки, меховая жилетка и фирменная прическа.

На снимке Юрий Горбунов с лихим видом пустился в пляс, взяв свою очаровательную партнершу под ручку. Другие танцоры из шоу-балета составили звездам компанию в атмосферных нарядах.

"Минутка истории. Танці з зірками. 14 лет назад", - так подписал Горбунов архивное фото.

Пользователи соцсети оценили, как ведущие изменились за долгие годы, и оставили много теплых комплиментов, даже актриса Ольга Сумская не удержалась:

"Юра, это твоя роль"; "Тина здесь выглядит старше, чем в образе Старушки в воскресенье 😂😂😂😂"; "Юра давай побольше таких раритетных фото. Это же крутые воспоминания."; "Юра почти не изменился"; "😍😍😍 нужно будет повторить фоточку!🔥".

Напомним, Горбунов вспомнил прошлое, засветив совсем молодую Кароль на «Танці з зірками»: «Когда вы уже с Тиной…»

Как сообщала Politeka, острый на язык Горбунов показал Влада Яму с новой прической и не сдержался: "Ух, и страшный"

Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье, Горбунов пытался смотреть в глаза: "Тина сверху, Юра снизу".