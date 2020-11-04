Кабмин пока не будет вводить полный локдаун во всех регионах Украины, но не исключает усиления карантинных мер

Как пишет Politeka.net, об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил 4 ноября во время заседания правительства. Чиновник подчеркнул, что многие европейские страны, включая Германию, Францию и Великобританию, снова ввели локдаун, несмотря на развитую медицину и внушительные ресурсы.

"Мы сейчас не собираемся вводить локдаун всей страны" , – отметил Шмыгаль на совещании. - "Но если мы увидим дальшейшее ухудшение ситуации, то правительству придется применить более жесткие меры".

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заверил, что в Украине введут тотальные ограничения, если количество заболевших в сутки перевалит за 20 тысяч человек. Такой уровень заболеваемости станет критическим для украинской медицины даже с новосозданными мобильными госпиталями. Максимум, что система здравоохранения пока может выдержать - до 15 тысяч новых больных и заполненность больничных коек на уровне 85%, но даже в этом случае должны ввести строгий карантин и мобилизовать медработников.

Сообщалось также, что в правительстве обсуждают введение так называемого "карантина выходного дня". Суть в том, чтобы останавливать работу кафе, торговых центров и других заведений с вечера пятницы до раннего утра понедельника. Открытыми оставят только аптеки и магазины с продуктами.

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