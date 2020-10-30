После нового антирекорда по заболеваемости китайским вирусом, в Минздраве рассказали, введут ли в Украине тотальный карантин

По данным, на 30 октября, за прошедшие сутки китайский вирус в Украине диагностировали у 8 312 человек, что является новым суточным антирекордом с начала эпидемии. За сутки умерли 173 пациента.

Согласно данным на сайте СНБО, по состоянию на утро пятницы, 30 октября, вирус диагностировали у 378 729 человек. Летальных случаев с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 7 041 человек.

Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Киеве – подтвержден 741 случай, в Харьковской области за сутки заболели 659 человек. В число регионов с самым большим приростом попали Одесская (+493), Львовская (+425), Ивано-Франковская (+385),Черновицкая (367) области.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что эпидемию переживают и развитые страны. К примеру, во Франции за сутки 47 тыс. зараженных, в Германии – 18 тыс. Эти страны вводят повторный локдаун (закрываются предприятия, ограничивается перемещение граждан и др).

При этом Степанов подчеркнул, что в Украине пока бизнес не закрывают. Власть лишь говорит о необходимости работать в определенных рамках. Поэтому он просит всех граждан придерживаться мер безопасности, чтобы наша страна смогла избежать худшего сценария развития эпидемии.

"По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать", - заявил он.

Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.

Добавим, также, что в Украине изменено карантинное зонирование. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине. Изменения начнут действовать в понедельник, 2 ноября.

Соответствующее решение комиссия приняла сегодня.

"Красная" зона

В эту зону вошли: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов. В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

"Оранжевая" зона

В эту зону вошли: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы.

Таким образом, Тернополь, который был в "красной" зоне, попал в "оранжевую".

В эти зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; - прием новых изменений в детские лагеря.

Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая" зона

В эту зону вошли: города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги; проведения массовых мероприятий при участии свыше 30 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая" зона

В эту зону входят все остальные регионы и города. Масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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