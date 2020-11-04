Из-за роста заболеваемости китайским вирусом в Минздраве предупреждают украинцев об ужесточении карантина, при чем в ближайшее время
В частности, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что дополнительные ограничения могут ввести уже на этой неделе, передает ubr.
Ссылаясь на собственные источники, Попенко сообщил, что с пятницы, 6 ноября, в Украине может появиться "карантин выходного дня".
"Смысл такого карантина – с пятницы по воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов (кроме как только на вынос), а также фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах", – сообщил чиновник.
Попенко добавил, что если рост заболеваемости не прекратится, то запреты могут расширить на все дни, а не только на выходные.
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Позднее возможное введение "карантина выходного дня" в эфире "Сніданка з 1+1" прокомментировал и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, такая мера необходима, чтобы не дать болезни распространяться такими же темпами, как сегодня.
"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" - когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил Степанов.
"Сегодня у Великобритании, Франции, Италии, Испании, Чехии, Польши - стремительный рост. Мы держимся ещё до 9 тыс. случаев. Я хочу заверить всех, врачи рядом, они спасут, они предоставят медицинскую помощь. Но чтобы они спасали, нам надо придерживаться противоэпидемических норм", - сказал Ляшко.
При этом его заявление, очевидно, идет в разрез с цифрами, так как уже в среду, 4 ноября, количество заболевших за сутки превысило 9 тысяч.
По новым данным, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая болезни (из них детей - 313, медработников - 408).
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