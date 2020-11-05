Известная фитнес-модель Николь Амато почти полностью разделась перед фотографом

Звезда хвастается своими идеальными формами в откровенной одежде или без нее, сообщает Politeka.net. Такие идеальные формы, как у нее, действительно, грех не показывать.

Звезда поучаствовала в откровенной фотосессии у своего друга, о чем тот сообщил в Инстаграм. На одном из размещенных снимков Амато выгнулась у воды, выставив аппетитные ягодицы в розовом бикини. Модель смотрела в камеру, закинув волосы набок: "Нереальная красотка".

Казалось, вместо лифчика на знаменитости были лишь салатовые наклейки, прикрывшие самые интимные детали.

"Веселая фотосессия с моей хорошей подругой и красивой девушкой. Первая из моей серии «Уверенность - деньги». К сожалению, слишком много людей в нашем обществе сегодня хандрит по жизни, не имея должного уровня уверенности, необходимого для того, чтобы действительно достичь своих целей и жить жизнью своей мечты", - написал фотограф.

По словам друга модели, красотка движется по жизни с позитивным настроем, поэтому она и стала первой героиней фотоссесии. После этого фотограф планирует продать снимок Амато на аукционе в целях благотворительности.

"Живи своими мечтами! Не бойся! Уверенность - это такие же деньги!", - написал автор поста.

Напомним, Николь Амато надела розовые трусики-сеточку, которые оголили ее упругие, как орех, ягодицы. Звезда соблазнительно выгнулась, выставив свою гордость в самом выгодном ракурсе.

Красивый изгиб тонкой талии и идеальных бедер выглядели завораживающе. Модель села на коленки, и подогнула ножки в носочках под себя.

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