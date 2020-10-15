Известная фитнес-модель Николь Амато поиграла прелестями без белья

Знаменитая красотка эпатирует публику ежедневно, ведь выбирает самые жаркие наряды и выгодные ракурсы для демонстрации своих форм, сообщает Politeka.net.

Амато решила, вероятно, для одной из фотосессий изменить свой образ. Красотка записала сториз, в котором запечатлела себя в розовом парике. Модель можно было бы не узнать, если бы нее ее известный хитрый прищур.

"Шалунишка" схватила большую желтую конфету на палочке и поднесла ее к языку.

Красотка игриво улыбалась в камеру.

Стоит отметить, что звезда надела белый топик, без белья, сквозь который проглядывались самые интимные детали.

Большая грудь выпирала, а при этом тонкие бретельки прямо впились в тело под тяжестью прелестей.

Упругий пресс выглядит невероятно соблазнительно.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Николь Амато активно позанималась спортом на камеру, а далее показала, как проводит отдых.

Модель пришла домой и надела купальник. Николь натянула на свой внушительный размер купальный наряд синего цвета и в белый горошек. Верх едва держался на пышной груди, вытянувшись на бретельках.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в черном белье. Николь легла, показав себя по грудь. Модель задрала голову, а руками сжала бюст, делая фото максимально жарким. Волосы у девушки были распущенными, а образ Амато дополнила ярким макияжем.

Знаменитость выбрала еще и самый горячий ракурс сверху и показала аппетитные формы.

Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".