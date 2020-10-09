Популярная фитнес-модель Николь Амато устроила тренировку в соблазнительном образе

Красотка опубликовала горячее фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке модель позирует рядом с боксерской грушей. На ней коричневый спортивный топ, а вот штаны или шортики Амато решила проигнорировать. Вместо этого модель осталась в одних стрингах, которые сделали ее образ намного более горячим. Довершают наряд модели спортивные кроссовки и боксерские перчатки.

Модель стоит рядом с боксерской грушей, наклонив голову и согнув одну ногу, демонстрируя свое накачанное тело во всей красоте.

Поклонники модели тут же принялись засыпать ее лайками и комплиментами в комментариях к снимку.

До этого мы писали о том, что Амато показала себя, удивив своими навыками.

На фото красотка позировала в прозрачном топике и черных трусиках. Звезда дополнила образ боксерскими перчатками, а волосы решила оставить распущенными. Николь была в кроссовках и эффектно ногой ударила боксерскую грушу. Кадр получился очень эффектным и мотивирующим.

"Здоровье - это богатство", - подписала кадр красотка.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали множество комментариев под жарким фото модели.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато еле вместила упругие "персики" в пикантное белье: "Настоящая богиня".

Как сообщала Politeka, дерзкая Николь Амато в прозрачном топе показала, чем нокаутирует мужчин: "Безумие".

Также Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато довела до безумия, показав загорелое тело в крохотном белье: «Одно удовольствие».