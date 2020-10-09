Популярная фитнес-модель Николь Амато устроила тренировку в соблазнительном образе
Красотка опубликовала горячее фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке модель позирует рядом с боксерской грушей. На ней коричневый спортивный топ, а вот штаны или шортики Амато решила проигнорировать. Вместо этого модель осталась в одних стрингах, которые сделали ее образ намного более горячим. Довершают наряд модели спортивные кроссовки и боксерские перчатки.
Модель стоит рядом с боксерской грушей, наклонив голову и согнув одну ногу, демонстрируя свое накачанное тело во всей красоте.
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Поклонники модели тут же принялись засыпать ее лайками и комплиментами в комментариях к снимку.
До этого мы писали о том, что Амато показала себя, удивив своими навыками.
На фото красотка позировала в прозрачном топике и черных трусиках. Звезда дополнила образ боксерскими перчатками, а волосы решила оставить распущенными. Николь была в кроссовках и эффектно ногой ударила боксерскую грушу. Кадр получился очень эффектным и мотивирующим.
"Здоровье - это богатство", - подписала кадр красотка.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали множество комментариев под жарким фото модели.
Напомним, фитнес-модель Николь Амато еле вместила упругие "персики" в пикантное белье: "Настоящая богиня".
Как сообщала Politeka, дерзкая Николь Амато в прозрачном топе показала, чем нокаутирует мужчин: "Безумие".
Также Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато довела до безумия, показав загорелое тело в крохотном белье: «Одно удовольствие».