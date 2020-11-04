Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала яркий образ в нбесно-голубом комбинезоне

Анастасия смогла впечатлить пикантным кадром, на котором позировала в светлом комбинезоне с цветными вставками на груди, пишет Politeka.net. В этот раз Квитко примерила комбинезон, сделанный из обтягивающей ткани и без бретелек. Пышный бюст и не менее крупные ягодицы звезде удалось подчеркнуть именно благодаря тесной ткани.

Так, Настя повернулась спиной к камере и чуть повернулась в сторону. Таким образом девушка показала и ягодицы и грудь с нужного ей ракурса. Эффектная блондинка также смогла восхитить ухоженным видом благодаря простой прическе и легкому макияжу.

Вот что пишут в сети:

«Красиво красиво; Безупречное совершенство 😍; Мне нравятся все твои фотографии, моя любовь, я так сильно тебя люблю❤;Я плачу тебе только за то, чтобы посмотреть, как ты идешь; Ты такая чистая, такая великолепная !!; Великолепная;Я отдам миллиарды за эти трофеи❤️❤️❤️; и тут я забыл куда шёл; Какая шикарная картинка. Мне нравится этот наряд, забудьте о покое🌷; Это платье очень выгодно подчеркивает фигуру».

Как можно увидеть на фото Квитко, выглядит она более чем необычно. А ее внушительные бедра не кажутся настоящими. Долгое время вокруг фигуры Анастасии водились разные споры, связанные с тем, что фолловеры не верят, будто девушка не делала пластических операций. Причем также анти-фанаты предоставили доказательства в виде старых фото 17-летней Квитко, на которых можно заметить, что ее природные данные вовсе не столь внушительны.

Тем не менее, под каждым снимком Насти насчитывается более тысячи комментариев каждый день. Она умеет показать себя, потому и на новых фото всегда блистает в похожем стиле – акцент на груди и ягодицах в этот раз получился особо заметным.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

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