Возлюбленная бывшего мужа певицы Ани Лорак покрасовалась яркой внешностью и смелым нарядом

Как сообщает Politeka.net, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу уже около четырех месяцев встречается с девушкой по имени Лилия, на своей странице в соцсети "Инстаграм" она регулярно выкладывает совместные фотографии. Недавно новая избранница поделилась снимком, на котором запечатлена в черном топе с капюшом и огромным декольте, а также в динной юбке с разрезом до бедра.

Рядом позирует Мурат в элегантном черном костюме, шляпе и защитной маске. Глядя на кадры, легко понять, почему экс-супруг певицы выбрал именно эту девушку: наряд прекрасно подчеркивает ее стройные ноги, узкую талию и пышную грудь. В таких образах возлюбленные провели Хэллоуин в Киеве.

"Как вам наш образ? 👻🎃❤️ Костюм теперь мой любимый 💞 и не только на Хеллоуин 😉", - отметила красотка в описании.

Отдельного внимания заслуживает прическа Лилии, благодаря которой она очень напоминает Ани Лорак. Недавно певица точно так же обрезала волосы, оставив пряди чуть ниже уровня плеч.

Пользователи соцсети оценили внешний вид девушки в комментариях:

"Оо дааа, 😍 стильно 😍😍😍"; "Очень классные"; "Пара года"; "Очаровательная!"; "Шикарная".

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