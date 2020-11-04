Известная фитнес-модель Ана Чери предстала в интересном образе в спальне
Звезда порадовала поклонников жарким образом, усевшись на кровать, пишет Politeka.net.
Знаменитость сидела на краешке постели и о чем-то разговаривала с подписчиками, записывая сторис. Однако что говорила красотка совершенно неважно - ведь она привлекала внимание лишь своим нарядом.
"Вкусненькая" красотка позировала в уютном коротком свитере-топе с длинными рукавами. Чери вниз надела красивое белье с подвязками. Тоненькие лямки с цветочками обвили талию модели. Они удерживали черные чулки, выглядывающие на фото.
Трусики также держались на тонких лямках. Примечательно, что ткань была полупрозрачной и едва ли из-под нее не показывалось самое откровенное.
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Волосы красотка убрала вверх и закрепила длинными палочками.
Макияж лишь подчеркнул красоту знаменитости.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, Ана Чери позировала в белом халатике и без белья. Волосы у красотки были красивыми, и образ дополнила звезда распущенными волосами.
Модель закрыла глаза от удовольствия, сев на край ванной. Девушка была на отдыхе, а в руках держала пустой бокал. Звезда на второй вкладке показала ролик, где демонстрировала океан и бассейн.
Ранее мы писали, что Ана Чери без стеснения подчеркнула свои достоинства жарким образом.
Красотка предстала в спортивном сером костюме, показывая идеальный «орех» - накачанные ягодицы, над которыми так долго работала.
"Кто занимается со мной сегодня утром для HIIT с фокусом на нижнюю часть тела?!", - написала фитнес-модель.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье