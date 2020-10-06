Американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркий кадр из отдыха у бассейна

Ана не скрывает, что ей нравится ее внешний вид и даже при лишнем весе девушка не будет худеть, так как не хочет стресса для организма и ей так нравится даже больше. Чтобы подчеркивать свою фигуру должным образом, модель даже создала собственную линию спортивной одежды, которую активно демонстрирует на себе же во время съемок для контента в Инстаграм.

Не один миллион поклонников наблюдает за ней, поэтому девушка показывает только лучшие кадры. На одном из таких фото она позировала в алом бикини с высокими лямками на бедрах и продемонстрировала идеально загорелую кожу, которую специально для большей изюминки фото измазала маслом.

Вот что пишут в сети:

«Вкусный💋💋🔥; Милый ребенок🔥; Вы очень милая, очень красивая леди, я люблю тебя ❤️; Super hermosa; Я слежу за ней каждый день! Это плохо? 😂; Удивительно, намажьте даму маслом ... 🔥; поразила всех одним ударом; Она отлично смотрится в красном!; Мой любимый образ; Красивая поза; Я люблю тебя ♥ ️; Ооо, детка, ты хочешь, чтобы я вынул эту маленькую бутылку; Выглядит так жарко в этом красном 😍 ♥».

Ана не любит бурный отдых, потому отдыхает чаще всего на пляже возле дома или отправляется на курортные раз в пару месяцев на экзотические острова или же просто в закрытые зоны отдыха. При этом девушка с радостью демонстрирует летние образы в бикини. Спортсменка старается следить за телом по максимуму, но ей не нравятся диеты – Ана просто отказывается худеть.

Девушка является владелицей бренда спортивной одежды, потому в ее профиле много фото в спортивных костюмах, тем не менее поклонникам больше по душе фото в бикини. Ана любит яркие образы и всегда надевает купальники с принтами. В этот раз бикини из розовой ткани с цветочным принтом выглядел очень удачно на загорелой коже.

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