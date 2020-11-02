Жена руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, Ксения, решилась на кардинальную смену имиджа

Как пишет Politeka.net, она опубликовала в сториз своего микроблога "Инстаграм" новое фото, на котором стала слишком похожа на мужа. Ксения Кошевая предстала перед пользователями соцсети в домашнем наряде с абсолютно лысой головой и с густыми "брежневскими" бровями. Знаменитость лишилась едва ли не самого красивого своего украшения - роскошных волос.

"Семейное", - пошутила жена юмориста, подписав снимок. Судя по обстановке, Ксения решила побаловаться с виртуальными "масками" дома. На заднем плане можно заметить спинку дивана, а на авторе фото - серый халат.

Ранее сам Евгений Кошевой рассмешил поклонников пародией. Для видео, опубликованном в соцсети, руководитель "Квартала" изменился до неузнаваемости, получив огромные уши и глаза при помощи соответствующей маски. В таком виде Евгений спародировал ведущего ток-шоу Савика Шустера. Во время записи за кадром подала голос маленькая собачка, которую недавно завели жена и дочери артиста. Кошевой вовремя симпровизировал и сделал пародию еще смешнее:

«Всем привет! Это «Свобода слова с Савиком Уштером» и мы готовы начинать передачу! Как слышите, за кадром уже гавкают политики, поэтому скоро в эфире».

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.