Некоторые звезды занимаются воспитанием двойняшек или близняшек

Давайте познакомимся с такими знаменитостями, передает Politeka.net.

В 2013 году известная певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин, стали родителями двух крошек - Гарика и Лизы. Выносила детей суррогатная мать. Сейчас за жизнью детей наблюдают жители стран СНГ.

Дженнифер Лопес забеременела благодаря процедуре ЭКО. Красотка стала мамой, родив в 2008 году от певца Марка Энтони двойняшек - мальчика Максимилиано и девочку Эммелину. Дети растут такими же симпатичными, как и их родители.

Анджелина Джоли родила троих детей, двое из которых оказались двойняшками, Ноксом и Вивьен. Это случилось благодаря ЭКО, ведь Джоли и хотела двойню. Фанаты звезды были в восторге, когда увидели крошек. Между прочим, первые фото с детьми появились на обложках "Hello" и "People", за что звездные родители получили 14 миллионов долларов, отдав их на благотворительность.

В 2004 году известная актриса Джулия Робертс родила двойню от кинооператора Дэнни Модера. Звезда также сделала ЭКО, а как известно, мамы, решившиеся на эту процедуру, часто рожают близнецов.

Певица Диана Арбенина родила в 35 лет. Артистка стала матерью двойняшек Артема и Марты. Звезда также забеременела с помощью ЭКО, но имя отца малышей тщательно скрывает, уточняя лишь то, что стать мамой ей помог один близкий и любимый друг, американский бизнесмен русского происхождения.

Напомним, Алла Пугачева была запечатлена в синих джинсах и белой блузке, причем заметно, что Примадонна "забыла" о важной части туалета – звезда не надела лифчик.

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