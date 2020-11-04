История с возможным расставанием Позитива с женой-модельером Анной получила продолжение

Новые подробности озвучил сам музыкант в эфире программы 2Popodcast.

Так, Алексей Завгородний, которого знают как Позитива, проговорился о расставании с женой Анной Завгородней-Андрийчук.

Выяснилось, что бывший напарник Нади Дорофеевой по группе "Время и стекло" уже не живет вместе с женой, которая умудрялась его ревновать даже к Насте Каменских.

Гость программы Позитива и Потапа спросил Алексея, сам ли он сейчас дома. На что экс-участник "Время и стекло" пытался шутить, что он не сам, а с Потапом и Марком, но потом признался, что он один.

"Где вторая половинка?" - задался вопросом гость программы Марк.

"Давно уже - все", - ответил Позитив, подтвердив слухи о расставании с женой.

Ранее в СМИ стали появляться слухи о том, что Позитив из "Время и стекло" якобы расстался со своей женой-модельером после участия в "Танцях з зірками".

Журналисты ему приписывали бурный роман с партнершой по паркету Юлией Сахневич. Но еще в конце октября Алексей Завгородний опровергал все слухи и уверял, что у них все хорошо в отношениях с Анной.

Но Позитив, одновременно с этим, заявил, что этот год был для него одним из самых сложных.

«Сложнее года в моей жизни, наверное, не было. Со всеми событиями», - говорил музыкант ранее.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" сообщил о своей беде, стало не до танцев

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