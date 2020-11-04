За что будут штрафовать

Верховная Рада Украины приняла закон, усиливающий ответственность за совершение уголовных преступлений против журналистов

Как передает Politeka, ссылаясь на Обозреватель, cогласно документу штрафы за препятствие журналистской деятельности существенно увеличат.

В частности, за умышленное препятствование осуществлению журналистом профессиональной деятельности накажут штрафом от 8500 до 17000 гривен. Также за такое действие суд может арестовать на срок до 6 месяцев.

За преследование или влияние на журналиста будут штрафовать на сумму от 17000 до 34000 гривен, либо же – арест до 6 месяцев или до 4 лет ограничения свободы.

Такие же действия, совершенные должностным лицом, влекут за собой штраф от 34000 до 51000 грн. Алтернативное наказание – ограничение свободы до 5 лет.

Более серьезные преступления, направленные против журналистов (угроза убийством, насилие, уничтожение или повреждение имущества сотрудника СМИ, побои, нанесение телесных повреждений будут караться лишением свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

Ранее мы писали, что парламент принял за основу проект закона, ужесточающий наказание за отсутствие защитных масок. Законопроект приняли в первом чтении, окончательное решение могут принять во втором. Если нововведение примут, украинцев, которые не носят маски, будут наказывать штрафом от 170 до 255 гривен (от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

Как сообщала Politeka, выдача кредитов по-новому, какие изменения подготовили украинцам: "не более одной минимальной зарплаты..."

Также Politeka писала, что Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев и рассказал, что для этого нужно