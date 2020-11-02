Продюсеру Константину Меладзе жестко досталось после очередного обновления состава "ВИА Гры"

Как известно, недавно из "последнего" состава "ВИА Гры" ушли сразу две участницы, одной из которых приписывали бурный роман с Меладзе.

В СМИ ходили слухи, что Эрика Герцег решила уйти из группы из-за якобы конфликта с Верой Брежневой.

Константин Меладзе решил не заморачиваться с заменой певицам и решил полностью обновить "ВИА Гру", за что известному продюсеру досталось от фанатов в социальных сетях.

Некоторые комментаторы посмеялись над действиями Меладзе и предложили ему сменить название коллектива, а были и такие, которые предположили, что новый состав "ВИА Гры" все равно обречен из-за ревнивой Веры Брежневой.

"Разве это кому-то ещё надо?", "Ничего страшного, Вера скоро и этих выживет из группы", "Попытка 105...и не последняя,а что делать...", "Он их будет набирать до 100 лет. Уже никто не знает их фамилий, как космонавтов, помнили первых. А вообще молодёжь этот старческий вой уже не воспримет", "Пусть Галушка ему поет", "А зачем??? Создайте новую группу с другим названием", "Отстой", "Виа гра уже своё отжила, сколько красивых девушек в ней было, некоторые безголосые. Уже это не то пальто", "Успокойте пенсионера", - написали пользователи в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что Эрика Герцег, которой приписывали роман с Меладзе, впервые заговорила о конфликте с Брежневой.

СМИ сообщали, что Герцег ушла из "ВИА Гры" и переехала в Казахстан якобы из-за разногласий с женой продюсера. Но певица развеяла слухи и заявила, что не может быть конкуренткой Брежневой.

«Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно!» — заявляла ранее Герцег.

Также СМИ ранее сообщали, что из-за ревнивой Брежневой от продюсера ушла другая певица Полина Гагарина.

Бывший охранник ВИА Гры признался, что Брежнева тогда поставила Меладзе перед выбором: либо она, либо восходящая звезда Гагарина.

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