Украинские медики, которые борются с китайским вирусом, не получают обещанных доплат в 300%, потому что деньги тратят на другие нужды

Как стало известно Politeka.net, выделенные средства больницы пускают на закупку, а врачам лишь раздают остатки. О ситуации с зарплатами рассказала заведующая инфекционным отделением Кировоградской областной больницы Елена Смирнова, ее слова передает "Зеркало недели".

Как утверждает сотрудница медучреждение, вместо 300% врачам выдали 240%-270% надбавки, все остальные деньги потратили на медикаменты и оборудование. Руководство вынуждено так поступать, потому что катастрофически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных баллонов.

"С денег, в том числе с зарплатных, больница берет на покупку лекарств, кислородных станций и тому подобное. Все, что останется, то на зарплаты", - заявила Елена Смирнова.

Сотрудница подчеркнула, что все тяжелые больные нуждаются в кислороде. Их медучреждение имеет больше всего аппаратов ИВЛ, но загружено почти на 100%. В других больницах по Кировоградской области ситуация гораздо хуже - они обеспечены на 70%-80%, а кислород быстро расходуется.

В Киеве дела обстоят не лучше. По данным СМИ, руководство столичных больниц направляет часть надбавок на ремонт станций скорой помощи и помещений. В нескольких областях медперсоналу и вовсе задерживают зарплаты.

Ранее стало известно, что за последние два месяца Кабмин направил на зарплаты медиков более 2,5 миллиардов гривен. Как заявили в Национальной службе здоровья, средства получили 1596 медучреждений. При этом в Минздраве сообщили, что с сентября врачам полагается надбавка в 3560 гривен, а фельдшерам и медсестрам - 2500 гривен.

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