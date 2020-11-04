Сына Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил, что у него никогда не было романа со студенткой МГИМО Марией

Как сообщает Politeka со ссылкой на СтарХит, Дени искренне рад за свою подругу, которая в скором времени выходит замуж.

"Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства. Думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад", – заявил Байсаров.

Позже Маша подтвердила, что они с Дени – хорошие друзья.

"Хотелось бы внести ясность: мы с Дени – очень близкие друзья, мы дружим с самого детства, мы очень друг друга любим, но мы просто друзья", – призналась девушка в сторис своей страницы в Инстаграм.

Ранее мы писали, что возлюбленная Дени Байсарова, согласилась выйти замуж за другого мужчину, Мария, которой приписывали роман с внуком Аллы Пугачевой, готовится к свадьбе

Девушка выложила на своей странице в соцсети фотографию с обручальным кольцом. В ее микроблоге также появился снимок с молодым человеком, лицо которого в кадр не попало. СМИ отыскали на просторах "Инстаграм" мужчину, в профиле которого много свежих совместных снимков с Марией.

Однако, еще раньше появилась информация, что Дени Байсаров готовится к свадьбе с молодой невестой Машей. Так, девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фотографии из ресторана, на одной из которых запечатлена рука с обручальным кольцом. На другом снимке счастливая Мария застыла в объятьях молодого человека, лицо которого нельзя рассмотреть. Судя по реакции, она согласилась.

Напомним, что внук Пугачевой ошеломил экстремальным талантом на природе, видео: "Можно смотреть бесконечно".

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