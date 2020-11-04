Анастасия Шульженко вызвала ажиотаж в Сети новым фото с мужчиной, при чем не с Тарзаном

Как передает Politeka.net, любовница 50-летнего Тарзана, мужа Наташи Королевой, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.

В кадре 28-летняя краснодарская актриса предстала вместе с Венцеславом Венгржановским, звездой проекта "Дом-2". Анастасия в бежевой майке с откровенным декольте козырнула пышным бюстом, прижавшись к сидящему рядом парню.

"Совсем недавно познакомилась с @ventz_vengrzhanovsky, приятно удивлена))) Оказывается очень начитанный, эрудированный молодой человек, с которым интересно вести беседу!", - подписала фото Шульженко.

Венцеслав по-джентельменски отблагодарил любовницу Тарзана за отзыв, написав у сюбя в Инстаграм следующее: "Не так давно познакомился с очень интересной, доброй и милой девушкой @anastasiya.shulzhenko, которую совершенно незаслуженно травят в СМИ. Хочу сказать одно-не стоит верить всему, что пишут.. думайте своей головой и имейте свое мнение".

Пользователи взорвались комментариями под постами обоих. Большинство сошлось на мнении, что "фрики тянутся друг к другу", но нашлись и те, кто искренне порадовался за Анастасию.

"😆Это жесть😆😆😆, у дна есть дно😆"

"Отличная пара, наконец Настя. Будь счастлива"

"На Доме-2 масса "начитанных - эрудированных"....))"

"Настя спасибо за поддержку Венчика❤️"

"не пара. друг другу не подходят !!!"

"Постельный режим вроде вчера был с медом и чаем?😁 Или всё так быстро прошло, сегодня снова в бой? Цирк да и только 🤦"

"Ну и всё....совет вам да любовь...и на х*р вам нужен этот шоумен вечно голый....они с Натахой навечно друг с другом это уже понятно...там бизнес, деньги дети и т.д. возможно даже и любовь"

"Это тот который курицу как собака жрал?!😂😂скажи мне кто твой друг...😂😂😂"

"Да уж.... А я то думала нормальная девушка.... Это что новая жертва?"

"Пошла "по рукам" блогеров для хайпа... 🤦На телевидении всё сказали и показали - всё мало?!🤷Позор какой... ещё и противная со своим переигрыванием и беспринципностью...😏"

Стоит отметить, что Венгржановский, покинувший любовную телестройку 7 лет назад, был любимчиком ведущей Ксении Собчак. Ныне ж 38-летний Венцеслав, как выяснили журналисты, злоупотребляет спиртным и не возвращает долги по кредитам, пишет "СтарХит".

«У него несколько миллионов рублей долгов, не может сам заплатить ни за проезд, ни за сигареты, — поделилась продюсер Диана Бичарова. – Хотела помочь — предлагала сотрудничество, знакомила с нужными людьми. Но он ничего не хочет делать. К тому же пьет как сапожник. Какие уж тут проекты. Его надо лечить!»

Напомним, что сын Тарзана после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

Также Politeka писала, что сын Королевой пошел по стопам отца, сверкнув обнаженным торсом: "Архипка, удачи!".