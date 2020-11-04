Раскрыты условия для новой девальвации гривны по отношению к доллару
Об этом пишет ТСН.
По словам эксперта Вадима Иосуба, падение гривны связано, в первую очередь, с увеличением спроса на валюту в связи с постепенным восстановлением деловой активности и ростом спроса со стороны импортеров.
Но если сравнивать с показателями за сентябрь, то снижение нацвалюты замедлилось.
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"Тогда доллар подорожал на 3,0%, а евро — на 1,2%. Среди валют бывшего СССР гривна показала в октябре не самый слабый результат к доллару. Слабее гривны оказался киргизский сом, армянский драм и казахский тенге", — подчеркнул Иосуб и добавил, что доллар течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн/$.
Более того, курс доллара зависит напрямую от выборов президента США.
"Доллар может сначала ослабнуть, если демократ Джо Байден выиграет президентские выборы в США, но затем возместит все потери. Поскольку предлагаемая им политика, вероятно, поможет восстановлению экономики", — прогнозируют аналитики из Bank of America.
Но американская валюта имеет шансы на укрепление в случае победы Дональда Трампа.
"Если все-таки победит Трамп, то доллар может укрепиться. Сейчас такая идет борьба. Рынок не делает окончательную ставку, чтобы не сделать ошибку 2016 года. Все ожидали победы Клинтона, но победил Трамп и всем пришлось резко развернуться. С большой вероятностью мы не узнаем в ближайшие дни, кто победил. Тогда будет быстрее укрепления доллара. Чем дольше будут объявлять результаты выборов, тем дольше доллар будет крепче ", — озвучил свой прогноз эксперт Эрик Найман.
Он также предположил, что в скором времени курс доллара в Украине может подняться до отметки в 30 гривен.
"Я бы не сказал, что сейчас все плохо, могло было быть хуже", — резюмировал Найман в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали, что гривна рванула в крутое пике.
Проблем рынку валют доставляли местные выборы, неопределенность в переговорах с МВФ, новая вспышка китайского вируса, а также публичные разборки руководства НБУ.
А для спасения курса валют Нацбанку пришлось потратить более $147 млн, но даже такие меры не удержали курс доллара, который рванул к отметке в 28,45 грн/$.
Напомним, Доллар озадачил новым скачком, в НБУ озвучили свежие данные
Как сообщала Politeka, Доллар больно ударит по гривне, украинцам придется несладко
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